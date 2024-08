Reprodução/Redes Sociais Piloto era palmeirense, tinha 35 anos e havia iniciado trajetória como co-piloto de A320 na Avianca

O corpo de Danilo Santos Romano, piloto comandante do avião que caiu em Vinhedo na última sexta-feira (9), é velado nesta segunda-feira (12) na Basílica de Nossa Senhora da Penha, na Zona Leste de São Paulo, em uma cerimônia reservada a familiares e amigos.

Danilo foi uma das 62 vítimas fatais do acidente e foi o primeiro a ter o corpo identificado pelo Instituto Médico Legal (IML). O sepultamento estava previsto para ocorrer às 14h, em um cemitério também localizado na região da Penha.

O piloto, de 35 anos, iniciou sua trajetória como co-piloto de A320 na Avianca. Após a falência da companhia, trabalhou na Air Astana, no Cazaquistão.

Danilo estava na Voepass há um ano e dez meses e foi promovido a comandante em julho do ano passado. Ele também possuía uma pós-graduação lato sensu em gestão de segurança de voo pela faculdade Unyleya. Saiba mais sobre os tripulantes da aeronave aqui.





Em seu perfil no LinkedIn, rede social voltada para o mercado de trabalho, Danilo se descrevia como "comandante do ATR72, responsável pela segurança dos passageiros, carga e tripulação, bem como pela manutenção da navegabilidade da aeronave, para garantir um voo seguro, eficiente e econômico. Sou apaixonado por aviação e comprometido em entregar o melhor serviço aos nossos clientes e parceiros."

Colegas de profissão elogiaram Danilo na plataforma, destacando sua “capacidade de resolver problemas inesperados e estar sempre pronto para auxiliar seus colegas”, além de o descreverem como um “excelente aviador, ser humano notável, muito profissional e dedicado às suas obrigações”. Também mencionaram que ele estava “sempre sorrindo” e “disposto a ajudar”.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp