Jovem mobiliza comunidade na Irlanda com falso diagnóstico de câncer, recebe doações e admite mentira após mais de um ano de campanha

A jovem brasileira Laís Basílio , de 23 anos, confessou ter mentido por quase um ano sobre ter o diagnóstico de câncer de medula para arrecadar dinheiro. Ela foi ajudada e desmascarada pela comunidade brasileira na Irlanda , país onde reside atualmente. Neste sábado, ela postou um vídeo em suas redes sociais admitindo a farsa .

"Eu iniciei isso botando a cara aqui e vou terminar botando a cara. Eu estou aqui para arcar com isso e gostaria muito de pedir perdão a toda a comunidade brasileira e toda a sociedade oncológica. Eu espero de verdade que depois que isso passe, vocês continuem tendo apoio", disse a jovem paulistana no vídeo .

Segundo Laís, ela inventou toda a história e seus familiares não sabiam da farsa. Ela começou a falar sobre o diagnóstico em suas redes sociais em dezembro de 2023, e dizia para seus seguidores que precisaria de um transplante.

A jovem pedia doações em dinheiro e PIX, afirmando que a doença havia a impossibilitado de trabalhar e que por isso estava sem condições financeiras para se sustentar.

A confissão de Laís causou uma onda indignação nas redes sociais, com comentários revoltados no vídeo postado por ela.

"O que você fez foi muito cruel, muito sério! Foi um desrespeito, uma afronta a todos nós que estamos na luta contra o câncer! Você não tem noção do quanto as suas ações atingiram o nosso emocional! Deus queira que você nunca tenha um câncer... Você precisa de tratamento psiquiátrico e psicológico... Você foi longe demais", diz um dos comentários.

Outro comentou: "Olha Laís, de verdade, você mentiu sobre uma coisa muito séria! Várias pessoas passando por isso, várias pessoas já perderam queridos por isso, e você fez isso por qual motivação mesmo??? Me desculpa você, mas eu quero que você vá pra cadeia sim e arque com isso. E que também você tenha ajuda psicológica porque isso que você fez não é normal."

Apoiadores revoltados

Entre os apoiadores revoltados, está Gabriela Cruz, que mora na Irlanda há nove anos.

Ao O Globo, Gabriela contou que a campanha de Laís se fortaleceu com a ajuda de outro brasileiro que se tornou uma figura política de Dublin após salvar uma criança de um esfaqueamento e que atua em uma ONG brasileira que ajuda pessoas com câncer na Irlanda.

"Eles fizeram um vídeo que teve mais de 400 mil visualizações. Esse brasileiro, inclusive, me disse que o caso da Laís foi protocolado junto com o embaixador para sancionar uma lei que permitisse aos brasileiros doar sangue e medula aqui, pois eles se negam a fazer o exame de chagas", explicou Gabriela.

Após a revelação de que a história era falsa, Gabriela e outras pessoas da comunidade procuraram a polícia para entender quais medidas poderiam tomar contra ela.

"O sargento disse que as pessoas doaram dinheiro porque elas quiseram, que isso não poderia ser registrado como fraude. Ele falou que como a vaquinha ainda está aberta, porque ela fica aberta até você bater a meta, as pessoas têm o direito de denunciar e pedir o dinheiro de volta", relatou Gabriela.

Laís arrecadou 5.890 euros somente com a vaquinha online. Além desse valor, há as doações feitas diretamente via Pix.

Revelação da farsa

A mentira de Laís foi revelada pelo perfil "Pobre na Irlanda", que possui mais de 122 mil seguidores no Instagram. Em um vídeo postado neste domingo, ela aparece no aeroporto, supostamente a caminho do Brasil.

Além disso, o perfil fez um resumo em que detalhou como Laís fingiu ter câncer para arrecadar dinheiro.

De acordo com o perfil, Laís fez uma campanha para encontrar um doador de medula e foi muito ativa nas redes sociais, chegando a participar de podcasts e dar entrevistas para a imprensa.

Além disso, ela postou fotos dela no hospital, mas, segundo as denúncias, essas imagens foram descobertas como sendo falsas, tiradas da internet, o que começou a levantar suspeitas entre aqueles que acompanhavam sua história.

