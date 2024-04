Reprodução Mateus Gonzalez Serafim e Frederico de Lima Costa foram agredidos na Irlanda





Dois brasileiros foram vítimas de agressões na última sexta-feira (12) em Limerick, na Irlanda, em caso separados que foram filmados e publicados no Tiktok, causando indignação. Os ataques, considerados por autoridades como motivados por xenofobia, estão sendo investigados pela polícia local.

Os brasileiros agredidos foram identificados como Frederico de Lima Costa, de 34 anos, e Mateus Gonzalez Serafim, de 21 anos.

Ambos estavam voltando do trabalho para casa quando foram atacados por um grupo de três homens em locais diferentes, mas próximos um do outro, com uma distância de cerca de 100 metros.

Frederico, natural de Minas Gerais e residente na Irlanda desde junho de 2023, trabalhava como auxiliar em um restaurante. Ele tentou fugir, mas foi alcançado pelos agressores, que só pararam após a intervenção de outro brasileiro que trabalha como segurança em um bar próximo ao local da agressão.

Por sua vez, Mateus, funcionário de uma loja de colchões, foi alvo de um soco no queixo por um dos agressores, conseguindo escapar da cena.

Os ataques foram filmados e publicados em um perfil no TikTok especializado em exibir infrações de trânsito, alcançando mais de 20 mil visualizações até a remoção da publicação pela plataforma.

Além desses dois casos, no sábado (13), um terceiro brasileiro, identificado como Roberto Gomes dos Santos Júnior, de 33 anos, foi agredido ao sair do trabalho com seu irmão.

O agressor questionou a nacionalidade dos brasileiros e, ao receber a resposta, atingiu Roberto na cabeça com um objeto.

As autoridades locais abriram uma investigação para identificar e responsabilizar os agressores. A embaixada brasileira na Irlanda está acompanhando de perto o caso para garantir o apoio necessário às vítimas.

