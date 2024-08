Reprodução Redes Sociais Mulher foi presa depois de postar que matou o próprio filho. Criança de 4 anos chegou morta ao hospital em Saquarema

Às vésperas do Dia dos Pais, Kleber Lopes enfrenta a dor insuportável de perder seu filho, Theo Kaio Lopes, de apenas 3 anos. A mãe do menino foi detida na última quarta-feira (7) em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, após confessar nas redes sociais ter matado o próprio filho . Na audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (9) no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, a Justiça decretou a prisão preventiva da mulher. O g1 aguarda um retorno da Defensoria Pública, que está responsável pela defesa da acusada.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que Theo foi morto por asfixia mecânica. O sepultamento do menino ocorreu na quinta-feira (8), com grande comoção.

Kleber relatou que tentou obter a guarda de Theo, que era autista, mas a mãe da criança não consentiu e limitava as visitas do pai. Em um vídeo emocionado, Kleber fez um desabafo enquanto se dirigia para a escola de sua outra filha para assistir a uma apresentação do Dia dos Pais. Ele mostrou a chupeta e o carrinho favorito de Theo. "Eu perdi meu filho, gente! A mãe dele matou ele sem motivo nenhum. Olha o que restou do meu filho: o carrinho que ele mais gostava. (...). Ontem eu tive que enterrar meu filho, olha a chupetinha dele. Que dor gente, que dor! Ela simplesmente matou o meu filho, ela foi egoísta até o último ponto. Ela tirou o meu filho de mim, ela tirou o meu filho da minha família, tirou meu filho da mãe dela, que também amava meu filho", desabafou Kleber.

O crime, que foi postado nas redes sociais, chocou muitos. Na tarde de quarta-feira, internautas foram surpreendidos com uma postagem no Facebook da mãe de Theo, confessando o crime e pedindo uma viatura para garantir um enterro digno para a criança. Além da confissão, a postagem incluía o endereço da residência, o que levou a uma busca no bairro pela Polícia Militar para encontrar e prender a mulher.

Segundo a Polícia Civil, após o crime, a mãe de Theo procurou a própria mãe com a criança nos braços e revelou: "Acabei de matar meu próprio filho". Desesperada, a avó tentou obter ajuda dos vizinhos e levou o neto ao Posto de Urgências, mas ele já estava sem vida. O delegado André Bueno informou que a mulher mostrou-se apática e não forneceu detalhes sobre a motivação para o crime. Ela foi presa em flagrante e responderá por homicídio praticado contra menor de 14 anos, com penas que podem variar de dois a 30 anos de prisão.

A polícia relatou que a mãe mencionou anteriormente ter enfrentado surtos, mas isso não explicaria a gravidade do ato. "A própria mãe falou que a filha tinha alguns surtos, mas que não era uma coisa grave e que causou muito espanto saber que ela teria matado o próprio filho", comentou o delegado.

Os familiares de Theo estão devastados e clamam por justiça. O pai do menino expressou a profundidade da dor e a coincidência trágica das datas: "O que ela fez não foi surto, foi pensado, ela programou cada detalhe. Dia 5 de agosto é aniversário da minha filha, ela matou meu filho Theo no dia 7 de agosto. No dia 10 de agosto é aniversário da minha mãe, no dia 11 de agosto é Dia dos Pais. Imagina como está a minha família, imagina como eu estou? Eu estou destruído", disse Kleber.