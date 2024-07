Agência Brasil Aeroporto de POA alagado





Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, declarou nesta terça, 16, que o Aeroporto Salgado Filho , em Porto Alegre, será reaberto em duas etapas a partir de outubro. O local foi fechado em 3 de maio devido a enchentes no Rio Grande do Sul.

A primeira fase de reabertura será em outubro com 50 voos por dia. Os voos serão entre 10h e 22h, por ora. A previsão é que, antes de 2025, seja estabelecida normalidade:

"O que equivale a 350 voos semanais. Essa será a primeira etapa da reabertura do aeroporto. E, até dezembro, o aeroporto Salgado Filho estará 100% aberto e operando como estava sendo operado antes da enchente que infelizmente ocorreu no estado do Rio Grande do Sul ", disse o ministro.

Enchentes pararam aeroporto de Porto Alegre

O aeroporto ficou com 75% das pistas submersas após enchentes, como explicou a Fraport, concessionária. Os alagamentos duraram semanas, e a Base Aérea de Canoas foi liberada para voos comerciais de forma extraordinária.

Os passageiros, então, faziam check in no Salgado Filho e iam de ônibus até Canoas. Recentemente, o aeroporto de POA retomou despacho de bagagens.

Não se sabe, porém, se os voos serão em Canoas até dezembro, quando devem ser liberadas todas as pistas do Salgado Filho.