Uma nova onda de frio está avançando pelo Brasil, e as previsões indicam que temperaturas recordes serão registradas em várias capitais das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. De acordo com a Climatempo, o fim de semana promete ser particularmente gelado, com alguns locais enfrentando as menores temperaturas do ano.



Capitais com recorde de frio

Curitiba: Espera-se que a mínima atinja 2ºC neste fim de semana, podendo ser a menor marca do ano para a cidade.

Florianópolis: A previsão para o sábado é de mínima de 6ºC, a menor registrada na capital catarinense até agora.

São Paulo: A cidade deve registrar um recorde de mínima para o ano com 7ºC no domingo. A menor mínima anteriormente registrada foi de 10,4ºC.

Rio de Janeiro: A capital fluminense pode ver a menor mínima e máxima do ano, com previsão de mínima de 12ºC e máxima de 19ºC no sábado.

Campo Grande: A mínima prevista para sábado é de 6ºC, quebrando o recorde anterior de 9ºC, registrado em julho.

Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, destaca que o frio mais intenso deve atingir as capitais do Sul já neste sábado (10), enquanto no Sudeste o pico do frio está previsto para o domingo (11). A massa de ar frio deve se deslocar para o interior do Centro-Oeste, estado de São Paulo e Triângulo Mineiro nesta sexta-feira (9). No fim de semana, a massa de ar frio poderá alcançar a região Norte, e há previsão de geada para o Sul e algumas partes do Sudeste.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê geada generalizada no domingo (11) para grande parte da região Sul, centro-leste e sul do Mato Grosso do Sul, boa parte de São Paulo, Minas Gerais e a região serrana do Rio de Janeiro. Também não está descartada a possibilidade de neve em pontos isolados das regiões serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina entre sexta e sábado.



A massa de ar frio é forte o suficiente para alcançar a região Norte do país, provocando o fenômeno conhecido como friagem. Este fenômeno resulta em uma queda brusca de temperatura e sensações térmicas mais baixas do que o habitual para áreas normalmente quentes e úmidas.



A Climatempo e o Inmet alertam para a possibilidade de novos recordes de baixa temperatura e para o aumento das chances de geada e precipitações invernais. A tendência é que o ar frio continue a se mover pelo país, provocando condições meteorológicas severas e impactantes durante o fim de semana.