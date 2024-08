Reprodução Prefeito de Cascavel lamenta acidente aéreo da VoePass

O prefeito de Cascavel (PR), Leonaldo Paranhos, lamentou o acidente aéreo da VoePass que ocorreu nesta sexta-feira (9), na região de Vinhedo, no interior de São Paulo. A aeronave decolou de Cascavel com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP). De acordo com informações da prefeitura, as 61 pessoas que estavam a bordo morreram.

Em vídeo, Leonaldo Paranhos se pronunciou sobre a lista de passageiros e informou que em breve estará em contato com os familiares das vítimas.

"É uma tarde muito triste para todos nós. Lamentavelmente, estamos tomando as medidas necessárias, de atendimento e informações aos familiares das pessoas de Cascavel e também de outras cidades que estavam nesse voo, que lamentavelmente sofreram essa tragédia. É um dia de muita tristeza para todos nós", declarou.

O prefeito de Cascavel também afirmou que está em contato com o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), e de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

PRONUNCIAMENTO



Acidente aéreo em Vinhedo

Uma aeronave modelo turboélice ATR-72, que partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP), caiu na tarde desta sexta-feira (9). O avião pertencia à companhia Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo.

De acordo com as autoridades, havia 61 pessoas a bordo do avião, entre passageiros e tripulantes. A aeronave caiu no condomínio residencial Recanto Florido, atingindo o muro e a área externa de uma casa. Não há registro de vítimas no solo.