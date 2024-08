Pedro Lopes/Portal iG Fachada do condomínio onde avião caiu

O avião que caiu em Vinhedo, na tarde desta sexta-feira (9), se acidentou a poucas quadras de uma escola infantil situada na Rua Aristóteles Mendes, em Vinhedo. Na hora do incidente, havia 90 crianças na instituição. As informações são do jornal O Globo.

Elaine Cristina Martins da Silva, 46, coordenadora da escola, relata que ouviu o barulho das hélices aumentando à medida que a aeronave se aproximava.

"Achamos que poderia ser só mais um avião, porque essa é uma rota comum, mas o som foi ficando mais alto. Então, vi o avião caindo", relata Elaine.





Pouco depois, ela soube que o avião havia caído no condomínio onde vive com o marido e o filho, João Henrique Martins, de 14 anos.

"Comecei a ligar para eles, mas ninguém atendia, fiquei desesperada" relembra.

João Henrique Martins, filho de Elaine, disse que estava em casa com o pai, Ricardo Rosalem Ferreira, de 47 anos, quando começaram a ouvir o barulho.

"Os cachorros começaram a latir, e o som foi ficando mais forte", conta João.

Ele e o pai saíram de carro até o local e viram as chamas e a fumaça. A casa da família fica na rua acima de onde ocorreu o acidente.

A região de Vinhedo e Valinhos, próxima a São Paulo, é predominantemente composta por condomínios residenciais e está localizada a cerca de uma hora da capital.



