Inmet Previsão do tempo quinta-feira

Uma massa de ar frio deve provocar uma significativa queda de temperatura na região Sul do país nesta quinta-feira (8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , o frio deve se expandir para o Centro-Oeste e o Sudeste durante o fim de semana. O alerta para esta quinta é de "perigo" devido a uma onda de frio que deve persistir até sábado, dia 10, com potenciais "riscos à saúde".

Durante o fim de semana, o Inmet prevê que os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul registrem neve a partir desta sexta-feira (9).

Rio de Janeiro: Nublado, com temperaturas variando entre 18ºC e 35ºC.

São Paulo: Similar ao Rio de Janeiro, com máximas de até 30ºC.

Alertas Emitidos

O Inmet emitiu um alerta de onda de frio com cor laranja para os estados do Sul, indicando "perigo" e riscos à saúde, com previsão de temperaturas 5ºC abaixo da média nos próximos dias.

Outros alertas, na cor amarela, indicam "perigo potencial" para uma queda de temperatura que afetará os estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nas capitais desses estados, as temperaturas mínimas esperadas são de:

São Paulo: 18ºC

Cuiabá: 24ºC

Campo Grande: 16ºC

Curitiba: 15ºC

Florianópolis: 16ºC

Porto Alegre: 12ºC

Avisos de Tempestade

O Inmet também emitiu um aviso de tempestade para Santa Catarina e Paraná, prevendo chuvas de 20 a 30 mm/h, ventos fortes e possibilidade de granizo.

Previsão para Outras Regiões



Sudeste: Tempo nublado, com temperaturas variando entre 14ºC e 35ºC.

Centro-Oeste: Condições similares ao Sudeste para esta quinta-feira.

No Nordeste e Norte do país, o Inmet prevê chuvas ao longo do dia. Nas capitais litorâneas, as máximas ficarão em torno de 28ºC. Boa Vista, Macapá e Belém enfrentarão calor mais intenso, com máximas de 33ºC, 35ºC e 34ºC, respectivamente.

Os moradores dessas regiões devem se preparar para as condições climáticas adversas e seguir as orientações das autoridades locais para garantir a segurança e a saúde.

Entenda

A partir de quinta-feira (8), uma massa de ar frio começará a se deslocar, atingindo o Mato Grosso do Sul, sul e sudoeste do Mato Grosso, e as regiões sul e sudeste de São Paulo. Na sexta-feira (9), o sistema continuará seu avanço e abrangerá o centro-oeste e sul do Mato Grosso, Rondônia, sul de Goiás, além de outras áreas de São Paulo, centro-sul do Rio de Janeiro e Triângulo Mineiro.

O ar frio seguirá sua trajetória no sábado (10), alcançando partes de Goiás, noroeste, sul, oeste e Zona da Mata de Minas Gerais, e demais regiões do Rio de Janeiro. Nesse mesmo dia, a massa de ar frio também se estenderá para a Região Norte, provocando a chamada "Friagem" e diminuindo as temperaturas no Acre, sul do Amazonas e sudoeste do Pará.

No domingo (11), a massa de ar frio, embora já em processo de enfraquecimento, ainda causará um declínio das temperaturas no norte de Goiás, Distrito Federal, área central de Minas Gerais e centro-sul do Espírito Santo. Durante a noite de quarta-feira (7) e até sábado (10), o sul do País experimentará temperaturas baixas, marcando o início de uma onda de frio.

É possível que ocorram episódios de neve em pontos isolados das regiões serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina entre sexta e sábado. No final do domingo (11), uma nova massa de ar frio reforçará o tempo gelado no sul do Brasil, mantendo temperaturas baixas até pelo menos quarta-feira (14), com um pico de frio e geadas intensas esperadas para terça-feira (13).

Além disso, o domingo (11) trará a tendência de geada generalizada em grande parte da Região Sul e potencial para geadas no centro-leste e sul do Mato Grosso do Sul, em grande parte de São Paulo, partes de Minas Gerais (oeste, Campo das Vertentes e sul/sudoeste) e na região serrana do Rio de Janeiro. Esta será a primeira massa de ar frio a afetar todos os estados das Regiões Centro-Oeste e Sudeste do país, com formação gradativa de geadas, especialmente em áreas das Regiões Sul, e também em locais mais limitados das regiões Centro-Oeste e Sudeste.