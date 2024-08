Reprodução: Redes Sociais Morte aconteceu em uma avenida de BH

Uma jovem foi morta a facadas na quarta-feira (7), pelo ex-namorado, na Avenida Antônio Carlos, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, no dia em que a Lei Maria da Penha completou 18 anos.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que vítima, Vitória Alves Silva, de 22 anos, e o criminoso, Wallef César Oliveira Gonçalves, de 27, conversam na calçada. Ao perceber que e ex está com uma faca, a vítima é leva vários golpes.

Após cometer o crime, Wallef fugiu em uma moto e tentou se esconder no campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mas foi preso, segundo a Polícia Militar.

Vitória foi socorrida Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após ser atingida, mas não sobreviveu. Ainda, a perícia foi realizada no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).





Lei Maria da Penha

A Lei Maria da Penha, que protege os direitos das mulheres, completou 18 anos na quarta-feira (7). Instituída em 2006, a lei visa enfrentar a violência doméstica e familiar contra as mulheres no Brasil.

Nomeada em homenagem à farmacêutica Maria da Penha, que foi vítima de tentativa de homicídio por seu marido, a lei implementa diversas medidas para garantir a proteção das vítimas. Entre as ações previstas estão a criação de juizados especiais para casos de violência doméstica, a concessão de medidas protetivas emergenciais e a oferta de assistência adequada.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.