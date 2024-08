Reprodução Enzo caiu do 16º andar em cima do teto verde de uma farmácia, o que ajudou a absorver impacto





Uma criança autista de quatro anos, pesando apenas 18 kg, sobreviveu a uma queda do 16º andar de um prédio. O acidente aconteceu em Paris, França, no final de maio. O garoto saiu machucado, mas se recuperou em pouco mais de uma semana

Enzo tentou escalar a janela do próprio quarto e perdeu o equilíbrio. Ele caiu, então, de aproximadamente 43 metros - e estima-se que a velocidade do corpo chegou a 104 km/h durante a queda.

O menino chegou consciente ao térreo e atingiu um terraço verde, o que pode ter ajudado a amortecer o impacto. O local não ficou com nenhuma mancha de sangue e os pais encontraram o filho ainda consciente.

O pai dele, Ji, disse ao Le Parisien que ele se movia, estava consciente e visualmente intacto - exceto um pequeno arranhão na perna. Ele continuou acordado no caminho para o hospital, e a mãe disse que ele só “gritou um pouco” de dor em determinado momento.





Menino é socorrido

O menino chegou ainda acordado ao hospital. Os médicos ficaram impressionados - ele não apresentou nenhuma fratura, lesão cerebral ou nenhum tipo de sequela.

Embora tenha sido internado na UTI com lesões abdominais e hemorragia grave nos rins e pulmões, ele não demorou a se recuperar.

Dias depois, os médicos consideraram que ele não corria mais perigo. Nove dias após o acidente, ele pode voltar à rotina normal.

A mãe, Hélène, disse que o caso foi um milagre: “No hospital, o médico reanimador me disse que é incrível, ele nunca tinha visto isso. Eu não tinha nenhuma crença, agora tenho”.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp