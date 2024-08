Reprodução/Observatório Bate-Papo Astronomico Mais de 400 raios foram registrados em Santa Maria em cerca de oito horas, diz observatório

Mais de 400 raios foram registrados na madrugada desta terça-feira (6) em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul.

Segundo o observatório do Bate-Papo Astronômico, a tempestade de raios teve, ao todo, 447 descargas elétricas. Elas são identificadas por radiofrequência, em uma distância de até 40 quilômetros do sensor.

Assista à tempestade de raios:

Frio se aproxima no RS

Além das descargas elétricas, o Observatório registrou rajadas de vento de até 61 km/h e 38mm de chuva acumulada durante a noite.

Segundo a Climatempo, o tempo continua instável em todo o RS durante a semana. A previsão é que a frente fria se desloque para o Sudeste, mas a temperatura continua em queda nesta quarta (7), com a aproximação de uma massa de ar polar.

