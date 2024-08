Reprodução/redes sociais Vítimas já foram socorridas e passam bem

Uma mulher e o filho dela foram atingidos por uma árvore enquanto atravessavam a rua na terça-feira (6), em Cachoeira do Sul, no Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul.

Há registros do momento em que a mulher de 47 anos e o jovem, de 23, percorriam a rua Sete de Setembro, quando uma árvore de mais de três metros de altura da espécie Flamboyant caiu em cima deles.

Mãe e filho se preparam para atravessar Reprodução Os dois começam a cruzar a rua Reprodução De repente, a árvore os atinge Reprodução Pessoas ao redor param para ajudar Reprodução





Vítimas passam bem

As vítimas foram socorridas rapidamente e não tiveram lesões graves, conforme informações do SAMU ao g1. Elas já foram liberadas e passam bem.

De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, um engenheiro florestal da pasta visitou o local e viu que a árvore estava saudável.

Segundo o comunicado, a queda foi causada por uma poda mal realizada pela concessionária Rio Grande Energia (RGE). Segundo o engenheiro, com a chuva de domingo, a árvore passou a pesar mais para um lado, o que fez com que as raízes cedessem e o tronco caísse.

