Reprodução Corpo da vítima foi encontrada a 100 metros da cova

Uma mulher de 44 anos foi encontrada morta a poucos metros de uma cova que ela teria aberto, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina. Ela cavou com a ajuda de um homem com quem mantinha um relacionamento amoroso, com o objetivo de enterrar ex-marido dela. O caso aconteceu em Chapecó, no oeste de Santa Catarina.

O corpo da vítima foi encontrado no sábado (3) e a cova aberta na sexta-feira (2). Segundo o UOL, o delegado Éder Matte, à frente do caso, disse que suspeita do atual companheiro tê-la matado, que está preso.

A vítima foi morta com dois tiros na cabeça e o corpo encontrado a 100 metros da cova. A arma do crime não foi achada. Ela e o suspeito, com quem estava junto desde o início do ano, tiveram um desentendimento enquanto abriam a cova.

"Em conversa com o atual companheiro dela, que foi detido naquele momento, ele disse que teria um plano do casal para tirar a vida do ex-marido dessa mulher, e essa cova seria pra ele, mas por algum motivo, a gente ainda não tem detalhes, houve um desentendimento, e acredita-se que ele acabou matando a mulher ali no local", disse o delegado ao UOL.

Em depoimento, suspeito permaneceu calado, após ter contado detalhes do caso informalmente. Segundo a polícia, ele já tinha antecedentes criminais. A mulher e o ex-marido se relacionaram por 23 anos e se separaram no início desse ano.

