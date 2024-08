Reprodução/TV Globo Carro de luxo com qual motorista atropelou vítima

O empresário Igor Sauceda, que perseguiu e atropelou um motociclista de 21 anos, tornou-se nesta terça-feira (6) réu por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil.

A denúncia do Ministério Público contra Sauceda foi aceita pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.Decisão foi tomada pela juíza Isabel Begalli Rodriguez, da 3ª Vara do Júri. As informações são do portal de notícias UOL.



A juíza também manteve a prisão preventiva de Sauceda, justificando que há indícios suficientes de autoria e provas materiais do crime.





O Ministério Público alega que houve "intenção de matar e uso de meio cruel". Além disso, o órgão destacou que o crime foi cometido por motivo fútil e dificultou a defesa da vítima.

Procurado para comentar, o advogado de Sauceda preferiu não se pronunciar. "A defesa pede a compreensão de todos e esclarece que não vai se manifestar neste momento, limitando sua atuação ao devido processo legal", afirmou.

