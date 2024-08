Reprodução Imagens das câmeras de segurança mostram carro de luxo em alta velocidade

Novos vídeos divulgados nesta quarta-feira (31), mostram diferentes ângulos do acidente que resultou na morte do motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, em São Paulo.

A vítima foi perseguida por um Porsche amarelo, conduzido pelo empresário Igor Ferreira Sauceda , de 27 anos. Segundo relatos de testemunhas, o acidente aconteceu devido a uma briga de trânsito, após condutor do veículo de luxo perseguir Pedro depois dos dois discutirem por conta de um retrovisor atingido.

Nas novas imagens de câmeras de segurança, é possível ver quando o carro se aproxima da motocicleta. As câmeras também registraram a colisão entre os veículos, por volta de 1h19 de segunda-feira (29). Além disso, é possível escutar a motocicleta se aproximando e o barulho do impacto da colisão.

Segundo a defesa de Igor, a colisão aconteceu quando ele voltava do trabalho. O advogado Carlos Bobadilla afirmou que o motorista é “um cara trabalhador, honesto, do bem, que jamais teve qualquer antecedente criminal em toda a sua vida”. Além disso, ele reforçou que Igor não estava bêbado, o que foi confirmado nos testes de bafômetro.

“O que aconteceu foi uma fatalidade e ele, infelizmente, veio a colidir com a motocicleta da vítima. Infelizmente aconteceu essa fatalidade. Não teve nenhum dia de fúria. E o que importa é que ele não estava alcoolizado. O exame do bafômetro saiu zerado. Toda a narrativa que eu já cheguei a ouvir, inclusive aqui na delegacia, de que ele estava bêbado e provocou esse acidente, é inverídica porque ele estava sóbrio, voltando do trabalho”, declarou o advogado.

Relembre o caso

O motorista de um Porsche, Igor Ferreira Sauceda, atropelou e matou um motociclista, na madrugada desta segunda (29), na Avenida Interlagos, na Zona Sul de São Paulo.

Em depoimento à polícia, Sauceda afirmou que Figueiredo mudou de faixa de forma abrupta e cruzou na frente do automóvel, após quebrar o espelho. Segundo o condutor, ele teria desviado para evitar a colisão, mas acabou atingindo o motociclista.

Pedro Kaique foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ele voltava para casa após ter ido visitar a irmã.

Sauceda fez o teste do bafômetro, que não apontou o consumo de álcool. Ele foi até o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por um exame toxicológico.

O caso foi registrado como lesão corporal e homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

