O motorista do Porsche amarelo, que foi preso por atropelar e matar um motociclista na segunda-feira (29) , após uma discussão de trânsito na Zona Sul de São Paulo, já foi acusado, antes do crime, de usar o carro de luxo para perseguir e ameaçar uma família.

O caso que antecedeu a morte do motociclista revela que Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos , perseguiu a família empresários por ter uma dividia em uma sociedade de um bar.

A família perseguida contou ao g1 que Igor e a namorada seguiram eles, que estavam em um Honda City no dia 20 de julho.

O Honda era dirigido por Cleusa Silva de Souza, esposa de Erinaldo Joaquim dos Santos, que estava no banco do passageiro. A filha do casal, Beatriz Silva dos Santos, também estava no veículo, no banco de trás.

A família é dona do Luminus Bar, e disse ter tido uma sociedade com Igor e a família dele do Beco do Espeto há alguns anos. Os dois bares ficam no Itaim Bibi, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo.

"A gente fez uma sociedade de 2017 para 2018, e aí comigo durou até 2020. Depois começaram as ameaças, as brigas, aí eu caí fora para não dar mais confusão. E daí vêm as constantes ameaças", disse Erinaldo, que é conhecido como Bill.

Uma das ameaças evoluiu para uma agressão, conforme relatado pela família de Bill. "Eles saíram do carro e me agrediram com um soco no rosto", contou o filho dele, que preferiu manter o anonimato. O caso foi registrado como lesão corporal em um boletim de ocorrência feito em 2021 no 15º Distrito Policial (DP), em Itaim Bibi.

Na segunda-feira (29), a família proprietária do Luminus Bar retornou à mesma delegacia para solicitar que a Polícia Civil investigue Igor e seus familiares por essa agressão e outras ameaças.

"O motivo da minha presença hoje no 15º DP é devido às notícias que surgiram esta manhã sobre o Porsche amarelo. O carro pertence a um ex-sócio dos meus clientes, que tem enfrentado sérias ameaças nos últimos meses", explicou o advogado Daniel Biral ao g1, representando os interesses da família.

Atropelamento

Igor é acusado de atropelar e matar Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, na segunda-feira (29), em São Paulo.

O atropelamento foi por uma briga de trânsito na qual Pedro teria quebrado o espelho retrovisor do Porsche de Igor. Tudo foi flagrado por câmeras de segurança. Veja o vídeo:









