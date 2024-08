Reprodução/TV Globo Carro de luxo ficou destruído

O Porsche amarelo usado pelo motorista que atropelou e matou um motociclista de 21 anos tem débito de mais de R$ 24,5 mil referente ao IPVA de 2024 do carro de luxo.

O empresário Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos , estava dirigindo um Porsche Cayman no momento do crime. O carro, fabricado em 2018, é blindado e possui dois assentos. O veículo não tem seguro.

O IPVA do Porsche, que deve ser pago em 2024, é de R$ 19.329,48. Devido ao não pagamento na data de vencimento no estado de São Paulo, foram adicionados R$ 5.257,60 de juros e multas ao valor total, resultando em um débito de R$ 24.587,08. As informações são do UOL, através do sistema da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo de São Paulo. No sistema, a base de cálculo do IPVA para o Porsche é de R$ 483.237,00.

O último licenciamento do carro foi realizado em 2023, e a compra do veículo, que já teve um proprietário anterior, ocorreu em dezembro de 2023.

A reportagem descobriu que Igor não está registrado como proprietário do carro; o Porsche está no nome de uma empresa situada em Diadema, na região metropolitana de São Paulo.





Relembre o caso

Igor Sauceda está preso e foi indiciado por homicídio doloso por dolo eventual por motivo fútil. O caso é investigado pelo 48º Distrito Policial (DP), Cidade Dutra.

Ele é acusado de atropelar e matar Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, na segunda-feira (29), em São Paulo.

O atropelamento foi por uma briga de trânsito na qual Pedro teria quebrado o espelho retrovisor do Porsche de Igor. Tudo foi flagrado por câmeras de segurança. Veja o vídeo:





