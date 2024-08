Reprodução/Instagram 'Pus minha vida em risco porque a amava': inglês baleado na coluna desabafa sobre morte da mulher em assalto no Ceará

Em viagem turística na Praia do Cumbuco, em Caucaia (CE), o casal Ruth Maria Silva de Oliveira Ribeiro, de 46 anos, e o inglês Philip Donald Eric Gray, de 38, foram vítimas de um assalto na pousada onde estavam hospedados, na segunda-feira (29). Ele foi baleado na coluna e pode ficar paraplégico, e ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nas redes sociais, Philip disse que "a ficha ainda não caiu".

"A ficha ainda não caiu sobre o que aconteceu nas últimas 48 horas. Estou chorando por todo lado, me sinto perdido, sinto um vazio. Meu coração foi quebrado em um milhão de pedaços", escreveu, em inglês.

Em outro trecho, ele menciona um vídeo que registrou a ação dos criminosos. "Eu coloquei minha vida em risco por ela porque eu a amava", afirmou. "Eu não me importava com minha segurança, mas a segurança de Mary era uma prioridade para mim. Contanto que eu a protegesse, isso era tudo que importava", prosseguiu.

O assalto

O casal tinha aproximadamente R$ 30 mil em espécie a viagem. Eles se preparavam para realizar o check-out no estabelecimento, quando foram rendidos por um homem armado, reagiram e foram baleados - Mary não resistiu e Philip foi baleado na coluna. No fim, o dinheiro não foi levado, e três suspeitos do latrocínio foram presos pela Polícia Civil do Ceará.

Um vídeo obtido pela corporação mostra que os três suspeitos se reuniram em uma via próxima após a tentativa de assalto ao casal. Dois deles estavam em uma moto e os outro em um carro, que deu apoio na fuga.

Em seguida, o trio trocou de roupa para tentar evitar o reconhecimento. Um quarto suspeito, indicado como o executor dos disparos contra as vítimas, permanece foragido.

Segundo as investigações, os assaltantes receberam a informação de que o estrangeiro havia trocado uma grande quantia de dinheiro em espécie numa casa de câmbio de Fortaleza.

A história de Mary e Philip

Brasileira do Macapá, Mary estudava psicologia, era mãe de três filhos e avó de um neto de 3 anos. Segundo o tabloide britânico Daily Mail, ela e Philip Donald Eric Gray se conhecerem em 2018. Nas redes, Philip é descrito como cozinheiro e aspirante a treinador de futebol.

O casal manteve o relacionamento à distância, mas viajando em conjunto. Essa era a segunda vez que eles visitaram Caucaia - a primeira foi em 2023.

