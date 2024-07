Reprodução: Flipar Suspeito possuia mais de 13 mil mídias de conteúdo com cenas ilegais

Um médico do Oeste de Santa Catarina foi preso de forma preventiva nesta quarta-feira (31), enquanto é investigado por gravar pacientes nuas durante os atendimentos e armazenar mais de 13 mil imagens contendo cenas de pornografia infantil, segundo o Ministério Público do estado (MPSC).

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão contra o suspeito. Além disso, foi determinada pela Comarca de Itapiranga a suspensão cautelar de contratos administrativos de prestação de serviços médicos pelo investigado com o estado ou municípios catarinenses. As informações são do portal de notícias g1.

A operação, que ocorreu nesta manhã, foi um desdobramento de ações realizadas em 24 de novembro de 2023, momento em que o CyberGaeco (Núcleo do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado para crimes digitais) cumpriu mandados de busca e apreensão contra o suspeito, que, por sua vez, resultaram na apreensão de diversos equipamentos eletrônicos.

Com os dados extraídos e a elaboração de laudos periciais, os investigadores catarinenses confirmaram que, além do armazenamento de conteúdo de cenas de pornografia infantil, o investigado também teria gravado clandestinamente pacientes mulheres nuas em atendimentos.

A investigação segue em segredo de Justiça, e o nome do homem não foi divulgado. As filmagens ilegais teriam sido feitas em meio a consultas realizadas no interior de hospital onde o suspeito prestava serviço.

