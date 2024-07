Reprodução Caso aconteceu em bairro de Porto Alegre

Um homem do Rio Grande do Sul foi detido ao atirar no chefe após ser demitido. A vítima conseguiu se livrar dos disparos e ainda baleou o ex-funcionário. O caso aconteceu na última segunda-feira (29), no bairro de São Geraldo, em Porto Alegre.

As imagens mostram o momento em que o dono da empresa de segurança privada caminha em direção ao portão do estabelecimento para entregar papéis ao ex-funcionário que, em seguida, saca uma arma de fogo e atira contra o ex-chefe.

O ex-funcionário erra os tiros e o ex-chefe consegue fugir. Quando o proprietário da empresa chega à entrada do prédio, ele também saca uma arma de fogo e atira contra o ex-funcionário, que é baleado e cai no chão. Veja o vídeo:





De acordo com a Brigada Militar (BM), o antigo funcionário teve atendimento médico em um hospital, recebeu alta e foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, o ex-chefe agiu em legítima defesa, pois respondeu ao ter sido alvo dos tiros.

