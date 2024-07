Reprodução Jovem tinha 15 anos e ia para a escola no momento do crime

Uma adolescente de 15 anos foi esfaqueada na rua, na última quinta-feira (25), por um homem enquanto ia à escola, no bairro Parque Imperial, em Barueri, na Grande São Paulo. Ela sobreviveu e teve alta do hospital no domingo (28).

O Boletim de Ocorrência, registrado no 2° DP da cidade, diz que jovem foi esfaqueada no lado direito do corpo, na altura da cintura.

O autor do crime é o ex-namorado da vítima. O homem, de 20 anos, confessou o crime na delegacia e foi indiciado por tentativa de feminicídio, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

"Anteriormente, a autoridade policial havia pedido a prisão temporária do jovem ao Poder Judiciário, que foi deferida. Foram solicitados exames ao IML e a autoridade do 2° Distrito Policial de Barueri segue realizando as diligências finais para o total esclarecimento dos fatos e conclusão do inquérito policial", afirmou a SSP em nota.

Ainda, a Prefeitura de Barueri informou que a vítima recebeu alta médica na manhã do domingo (28). Ela foi socorrida no Pronto-Socorro Municipal José Agostinho dos Santos do Parque Imperial e depois deu entrada no Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran (HMB).

"Essa ocorrência foi ocasionada por um ex-namorado da jovem em um campo aberto, localizado no bairro Parque Imperial. Vale salientar que as unidades municipais de ensino estão em período de recesso escolar", alegou a prefeitura.



De acordo com o B.O, o pai da vítima soube do caso por um telefonema de um amigo, que "estava fazendo atividade física em um campo de futebol, que fica próximo ao local e visualizou a vítima caída ao solo e um indivíduo que vestia uma blusa de cor vermelha, evadindo-se do local".

