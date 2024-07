Reprodução Batida dos aviões da GOL e Latam em Congonhas

Dois aviões comerciais colidiram na pista do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no fim da tarde de segunda-feira (29). O acidente ocorreu por volta das 17h, no pátio de taxiamento, com uma Boeing 737 da Gol e um Airbus A319 da Latam.

Ao menos dois voos foram cancelados após a colisão.

O avião da Gol ainda estava no portão, com os passageiros a bordo e se preparando para decolar para Florianópolis. Foi então que o avião da Latam pousou, vindo do Rio de Janeiro, e se direcionou para estacionar no portão destinado quando uma das asas bateu na cauda do Boeing e fez um rasgo no 737.

Após a batida, as duas aeronaves seguiram para manutenção, segundo as companhias aéreas. Ainda, os passageiros desembarcaram em segurança.

Os passageiros da GOL foram realocados em outras aeronaves e a Latam teve de cancelar os voos LA3064 (São Paulo Congonhas - Curitiba) e o LA3069 (Curitiba - São Paulo Congonhas).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.