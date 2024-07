Reprodução Trânsito de São Paulo deve aumentar com retorno de transportes escolares

A volta às aulas após as férias de julho promete complicar ainda mais o trânsito nas principais vias de São Paulo. Com o retorno das atividades escolares nesta segunda-feira (29), os paulistanos devem se preparar para enfrentar congestionamentos mais intensos durante os horários de pico.



As vias mais afetadas pelo aumento do fluxo de veículos incluem a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros, a Avenida 23 de Maio, a Avenida Paulista e a Avenida Brasil.

A Marginal Tietê, conhecida por ser uma das artérias principais da cidade, liga as zonas leste e oeste e recebe um grande volume de tráfego diariamente. Com a retomada das aulas, a situação pode piorar, especialmente nos horários de entrada e saída das escolas.

Já a Marginal Pinheiros, outra via importante que conecta diversas regiões da cidade, pode sofrer com longos engarrafamentos, impactando o trajeto de milhares de motoristas devido ao aumento de veículos escolares.

Na Avenida 23 de Maio, uma das principais avenidas de São Paulo, que liga a zona sul ao centro da cidade, é comum encontrar trânsito intenso durante todo o dia. Com a volta às aulas, os congestionamentos costumam se agravar ainda mais.

A Avenida Paulista, conhecida pelo seu movimento constante, deve enfrentar um fluxo ainda maior de veículos escolares e de transporte público, tornando a locomoção mais lenta.

A Avenida Brasil, importante via de ligação entre as zonas sul e oeste, também deverá registrar um aumento significativo no tráfego, dificultando a vida dos motoristas que utilizam esta rota.

Em 6 de fevereiro deste ano, quando iniciou o ano letivo, a capital registrou 571 km de lentidão e um trânsito acima da média, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).





Alternativas

CET recomenda que os motoristas planejem suas rotas com antecedência e, se possível, utilizem alternativas para evitar os pontos mais críticos. Além disso, o uso do transporte público é incentivado para reduzir o número de veículos nas ruas e minimizar os congestionamentos.

A CET também reforça a importância de os motoristas respeitarem as normas de trânsito e manterem a calma em situações de lentidão, para evitar acidentes e garantir a segurança de todos.

