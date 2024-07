TV Globo Pai de motociclista desabafou





Nesta segunda-feira (29), Alex Figueiredo, pai de Pedro Kaique, um motociclista de 21 anos que perdeu a vida após ser atropelado por um motorista de Porsche amarelo, demonstrou intensa revolta e desabafou na porta da delegacia.

"Não justifica ele ter tirado a vida do menino. A vida vale um retrovisor? Agora ele vai voltar atrás e poder trazer meu filho para dentro de casa, para dentro da família? Meu filho está lá deitado dentro do necrotério e eu não posso fazer nada", declarou aos jornalistas.

Pedro foi atropelado na Avenida Interlagos e, após o acidente, foi encaminhado ao Hospital do Grajaú, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Imagens de uma câmera de segurança mostram Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, correndo atrás da moto pouco antes da colisão. O Porsche, que estava em alta velocidade, atingiu a moto e, em seguida, colidiu contra um muro de um canteiro.

Testemunhas relatam que o acusado alegou ter sido “fechado” por Pedro antes do acidente. Uma das pessoas presentes questionou: “Você matou o cara da moto por causa do retrovisor do seu carro”. O motorista, por sua vez, negou essa alegação, afirmando ter sido “fechado” e tentado desviar da batida.

O teste do bafômetro realizado com Igor deu negativo. Sua namorada, que estava no banco do passageiro, foi levada para um hospital com ferimentos leves e não corre risco de morte.





Motorista foi agredido

Igor prestou depoimento à polícia nesta segunda e foi agredido pela família de Pedro na delegacia.



Inicialmente, a polícia considerou acusá-lo de homicídio culposo, mas agora ele responderá por homicídio doloso, caracterizado pela intenção de matar.

O motorista, preso em flagrante, passará por audiência de custódia nesta terça (30). A Polícia Civil pretende converter sua prisão para preventiva.

Acidente aconteceu na Avenida Interlagos Reprodução/TV Globo Carro de luxo ficou destruído Reprodução/TV Globo Moto ficou aos pedaços Reprodução/TV Globo





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp