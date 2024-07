Reprodução: TVCA Acidente deixou ao menos 5 mortos

Um acidente na BR-364, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, envolvendo dois caminhões e um ônibus com 25 passageiros deixou mortos e feridos, nesta segunda-feira (29). Até o momento, estão confirmadas 5 mortes e 16 feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.

Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde dos sobreviventes, que foram encaminhadas para o Hospital Regional e para o Santa Casa.

Os veículos ficaram em chamas após a colisão. Veja o vídeo:

Fogo consome os veículos envolvidos no acidente na BR 364 em Rondonópolis, nesta segunda-feira (29). pic.twitter.com/HGD90Y1wKP — Radar Urgente (@RadarUrgente) July 29, 2024





De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), um ônibus e uma carreta carregada com óleo diesel estavam indo de Rondonópolis para Cuiabá, quando o motorista de um bitrem que viajava na direção oposta tentou realizar uma ultrapassagem e atravessou a pista, colidindo frontalmente com o ônibus. Em seguida,o veículo atingiu a carreta de óleo diesel.

Os bombeiros relataram que a colisão provocou um grande incêndio, que se espalhou rapidamente e destruiu as estruturas dos três veículos devido ao vazamento dos combustíveis.

Até a publicação desta reportagem, o trecho do acidente está totalmente bloqueado. O desvio é feito pelo acostamento no sentido norte.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.