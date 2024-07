Reprodução Sérgio Salomão Bernardes ameaçava vizinhos com marreta





O manobrista Sérgio Salomão Fernandes foi expulso do condomínio Jardim das Pedras, em Ribeirão Preto (SP), há um mês por decisão da Justiça. Moradores afirmam que suas vidas voltaram ao normal após a saída de Sérgio, cujo comportamento era alvo de muitas reclamações e ameaças de morte.

Preso preventivamente desde junho pelo assassinato do vizinho Júlio César da Silva, de 60 anos, Sérgio está proibido de retornar ao apartamento caso seja solto.

Com 6,5 mil moradores, o condomínio viveu momentos de tensão e tumulto causados por Sérgio, conforme revelado ao Portal G1. As desavenças entre o manobrista e os vizinhos começaram em 2017.

Sérgio foi filmado usando faca e marreta para intimidar pessoas no condomínio, além de marretar as paredes do próprio apartamento, prometendo derrubar estruturas e explodir o imóvel com um botijão de gás.

Crianças e idosos eram seus maiores alvos, e ele chegou a interfonar para vizinhos no meio da madrugada para realizar ameaças.





A gota d’água

O ápice dos problemas ocorreu em 25 de junho, com a morte de Júlio César, no centro de Ribeirão Preto. O idoso caminhava quando Sérgio iniciou um bate-boca e o agrediu com um soco, fazendo Júlio cair e bater a cabeça na calçada.

Testemunhas afirmam que o manobrista pisou no tórax da vítima, que foi socorrida, mas não resistiu e faleceu em 26 de junho.

Sérgio foi preso em flagrante e alega ter agido em legítima defesa. Sua filha, no entanto, afirma que ele tem problemas mentais.

O condomínio Jardim das Pedras, após a expulsão de Sérgio, relata uma melhora significativa na qualidade de vida dos moradores, que agora vivem sem o medo e o tumulto causados por ele.

