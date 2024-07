Reprodução Lucas é suspeito de ter cometido estupro coletivo





O jogador de futebol Lucas Duarte Almeida, de 20 anos, se apresentou à polícia nesta sexta-feira (26) em Belo Horizonte (MG). Ele é acusado de participar de um estupro coletivo e de agredir uma adolescente de 16 anos.

Lucas, que chegou à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEPCA) usando máscara e boné, era foragido da Justiça.

Após prestar depoimento, o suspeito foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte e, em seguida, encaminhado para a Penitenciária José Maria Alkimim, em Ribeirão das Neves. Além do jogador, outros dois jovens de 19 anos também são acusados de envolvimento no crime.

A denúncia foi feita em abril deste ano, quando a mãe da vítima procurou a polícia. A adolescente revelou que conhecia os suspeitos e foi à casa de um deles, onde se dirigiu ao quarto de Lucas, com quem mantinha um relacionamento.

Ela relatou que, inicialmente, a relação sexual foi consensual, mas posteriormente os outros dois suspeitos entraram no quarto sem sua permissão. A defesa do atleta afirmou à TV Globo que ele “não tem nada a temer” e que a relação foi consensual, prometendo fornecer todos os detalhes à Polícia Civil.

Lucas, que joga pelo Esporte Clube Taubaté, teve seu contrato com o clube, que termina na próxima temporada, não renovado, conforme anunciado em nota pelo time.

O clube também ressaltou que não compactua com crimes sexuais e se colocou à disposição para esclarecimentos.

Investigação

A Polícia Civil informou que as investigações indicam que Lucas teria convocado os outros dois jovens e promovido o estupro e as agressões. Os investigadores acrescentaram que a cena do crime foi filmada e as imagens foram compartilhadas pelos suspeitos.

Além disso, após a denúncia, a família da vítima foi ameaçada pelos suspeitos, que disseram que divulgariam as imagens nas redes sociais caso a denúncia fosse retirada. Todos os três suspeitos permanecem presos.

