Reprodução/Sala de Imprensa/CBMMG Local é a sede do Poder Executivo do estado de Minas Gerais

Um incêndio atingiu um dos prédios do complexo da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, em Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (25). O fogo teria começado na central de ar-condicionado.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as chamas foram controladas e não houve vítimas.

Além do Corpo de Bombeiros, a Brigada Orgânica da Cidade Administrativa atuou no combate ao incêndio. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para controlar o trânsito no estacionamento do local e nas vias de acesso ao complexo.

Nota da Seplag

A Cidade Administrativa é a sede oficial do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Em nota, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) confirmou que o incêndio começou após um curto-circuito em uma das torres da central de ar condicionado. Leia a nota na íntegra:

“A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) esclarece que, na manhã desta quinta-feira (25/7), ocorreu um curto-circuito em uma das torres da central de ar condicionado da Cidade Administrativa. O fogo já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e ninguém se feriu. Em razão da manutenção que será realizada pela empresa responsável, o ar condicionado do complexo não funcionará nestas quinta e sexta-feira (26/7)”.

