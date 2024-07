Reprodução/redes sociais Homem morre atropelado por BMW de influencer após sair do próprio casamento

O influenciador Vitor Belarmino, o motorista da BMW que atropelou e matou o recém-casado Fábio Toshiro Kikuta no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, dirigia a mais de 105km/h quando o atingiu, segundo o perito Rodrigo Kleinburg. As informações são do UOL.

De acordo com o especialista, o acidente é fisicamente inevitável nessas condições, uma vez que o carro não teria tempo de frear antes de atingir Fábio, mesmo se ele fosse avistado antes por Vitor. A velocidade máxima para aquele trecho é de 70km/h.

"Essa velocidade por um trecho urbano é inadmissível", disse o perito, que usou o software Niewtun para medir a velocidade do veículo.

"Para começar a reagir, ele precisaria de no mínimo 73 metros após ver a vítima atravessando a rua, e isso é apenas a distância para efetivamente pisar no freio. A partir daí, seriam necessários mais 62 metros para parar completamente o veículo. Estamos falando de 135 metros no total para parar o carro, o que torna o acidente fisicamente inevitável em função da velocidade", completa.

Segundo o perito, a velocidade do veículo minou a possibilidade de qualquer reação por parte de Fábio ou de Vitor. "Ela prejudica a visualização pela vítima, tornando o acidente inevitável. O motorista, ao dirigir a essa velocidade em um trecho urbano, estava assumindo o risco de acidente", diz.

O acidente

Vitor, de 30 anos, é procurado pela polícia, suspeito de atropelar e matar Fábio Toshiro Kikuta no último dia 13 na frente do hotel onde ele se hospedava com a esposa, com quem havia se casado recentemente.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima foi atropelada enquanto atravessava a avenida Lúcio Costa.

Segundo o relato de testemunhas, o impacto da colisão projetou o corpo de Fábio para dentro do carro. Os ocupantes do veículo, incluindo Vitor, foram vistos arremessando o corpo para fora do carro antes de fugirem, sem prestar socorro.

