Reprodução/TV Globo Pai mata filha recém-nascida com chumbinho e é preso em flagrante; ela tinha cinco dias de vida

Um homem, identificado como Charles Luiz Félix da Costa, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (25) após matar a própria filha recém-nascida de 5 dias com chumbinho. O caso aconteceu na casa da família, em Boa Viagem, na Zona Sul de Recife .

Segundo a investigação, o pai deu mamadeira de leite com chumbinho para a bebê na noite de terça-feira (23). O chumbinho é um veneno usado para matar ratos. Sua venda foi proibida no Brasil em 2012.

A criança foi socorrida pela mãe, que a levou para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Imbiribeira, na mesma região onde a família morava, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Após a prisão, o homem foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Ele foi autuado por homicídio consumado e ficou à disposição da Justiça para passar por audiência de custódia.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia na manhã desta quinta, segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).





Antecedentes

Conforme informações do G1, Charles Luiz tem antecedentes criminais pelo crime de maus-tratos contra crianças e adolescentes. Em outubro de 2023, uma medida protetiva contra ele foi expedida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Jaboatão dos Guararapes

Além disso, ele já respondeu por um furto cometido em 2011 contra uma defensora pública que tinha deficiência visual.

