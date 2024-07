Reprodução Falsa médica foi flagrada levando a criança em uma mochila





Édson Ferreira, pai da recém-nascida levada do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) por uma falsa médica, na noite da última terça-feira (23), afirmou em entrevista à TV Integração que a mulher enganou todo mundo.

"Assim que fomos para o quarto, entrou uma mulher disfarçada de pediatra, enganou todo mundo, desde os seguranças aqui fora até lá dentro. A ação dela dentro do quarto foi muito rápida, não deu cinco minutos. Ela pegou minha menina e disse que iria dar um leite para ela. Depois de um tempo, eu comecei a desconfiar da demora".

A recém-nascida foi encontrada na cidade de Itumbiara (GO), enquanto a suspeita, identificada como Claudia Soares Alves, foi presa na mesma cidade. Leia a matéria completa do iG aqui .





A suspeita entrou no hospital com roupa de profissional de saúde e crachá da UFU, e se apresentou ao pai da recém-nascida como pediatra. Claudia está, no entanto, cadastrada no Conselho Federal de Medicina na especialidade de neurologia e clínica médica.

Foi confirmado pela assessoria de imprensa da UFU ao portal de notícias g1 que a mulher tomou posse como professora na área de clínica médica em maio deste ano.

Não foi dito se ela de fato atuava dentro do hospital ou apenas dava aulas na universidade. Segundo a UFU, agora acontecerá a "apuração de responsabilidade e todas as tratativas cabíveis serão tomadas".

O que aconteceu

Claudia Soares Alves, mulher disfarçada de pediatra, sequestrou uma bebê recém-nascida no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), em Minas Gerais, na noite da última terça-feira (23).

A criança e a sequestradora foram localizadas pela Polícia Militar nesta quarta (24) em Itumbiara, Goiás, a cerca de 134 quilômetros do local do crime. A mulher foi presa na própria clínica.

Segundo a Polícia Militar, a mulher se identificou como pediatra, entrou na maternidade e pegou a bebê, que tinha apenas três horas de nascida. No vídeo, é possível ver que ela chega ao hospital trajada como profissional de saúde e com uma máscara cobrindo o rosto até a sua saída, carregando a criança.