Reprodução Assaltante morreu após ser socorrido

Um adolescente de 17 anos foi atropelado por um ônibus segundos após furtar o celular de um idoso de 71 anos na Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, na sexta-feira (19). Ele foi socorrido e levado ao Hospital da Brasilândia, mas não resistiu e morreu.

O momento do assalto e do atropelamento foi registrado por câmeras de segurança. Veja:





Nas imagens, é possível ver o idoso com o celular no ouvido. O adolescente se aproxima da vítima, pega o aparelho num movimento rápido e foge. Durante a fuga, o assaltante não percebe a aproximação de um ônibus na rua. O veículo o atinge e ele é lançado sob o coletivo. Todo a cena, desde o furto até o atropelamento, ocorre em apenas 2 segundos.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceasa) e que pediu perícia e exames ao Instituto Médico Legal (IML).

A SPTrans informou que a ocorrência envolveu um ônibus que operava na linha 8043/10 Hab. Turística – Lapa, da Santa Brígida. A empresa registrou um boletim de ocorrência.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.