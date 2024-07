Reprodução Idosa já havia sido presa em fevereiro deste ano

Uma idosa de 69 anos presa na quinta-feira (18) após invadir o apartamento de uma policial militar no Bairro Cônego Getúlio, em Patos de Minas (MG). Ela disse que persegue a soldado, de 25 anos, por não gostar dela. Ao ser detida, a senhora afirmou que vai "se vingar" da prisão. A Polícia Civil investiga a mulher pelo crime de stalking.

"Vou acabar com a vida dela, isso não vai ficar assim", disse a idosa aos policiais enquanto era presa.

A senhora já havia sido presa no dia 29 de fevereiro, quando jogou pedras na soldado no local de trabalho dela.

A policial diz ainda que a idosa já perseguiu e ameaçou ela várias vezes e que, inclusive, já foi ao prédio dela outras 4 vezes. Segundo outra ocorrência, a idosa tem incomodado os militares de plantão na base comunitária do Mercado Municipal.

A vítima relatou que a stalker conseguiu entrar em seu prédio duas vezes antes, aproveitando que o portão da garagem estava aberto. Além disso, ela tentou entrar no prédio outras quatro vezes, sem sucesso, mas tocou o interfone do apartamento da soldado e de outros residentes.

Na quinta-feira (18), a soldado estava em casa quando ouviu um barulho vindo da sala de estar. Ao se dirigir ao cômodo, se deparou com a idosa, que se recusou a deixar a casa da vítima.

Para retirar a idosa do apartamento, a policial precisou usar força física e contê-la no chão do estacionamento. A vítima e um médico da PM foram feridos com arranhões pela idosa.

