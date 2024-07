Reprodução: Corpo de Bombeiros Jiboia encontrada tem10kg

Uma jiboia de 10kg e 2 metros de comprimento foi encontrada dentro de uma máquina de lavar roupas, numa residência do Bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. A cobra foi removida pelo Corpo de Bombeiros, na sexta-feira (19).

A cobra estava por toda a parte interna do eletrodoméstico e ficou com a cabeça perto do espaço para colocar sabão.

Os moradores viram o animal dentro da máquina e logo acionaram os bombeiros. A 2ª Companhia do Batalhão de Busca e Salvamento fez o resgate da cobra, que foi levada em segurança para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

Veja fotos da cobra dentro da máquina

Cobra tem mais de 2 metros Reprodução: Corpo de Bombeiros









Os bombeiros orientam que, ao avistar uma cobra ou qualquer outro animal peçonhento, ou silvestre, a população precisa manter distância de segurança e jamais tentar capturar. O indicado é sempre chamar os agentes ligando 193.

