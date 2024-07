Reprodução: Arquivo pessoal Vítimas de dentista denunciam erro em procedimento estético

O dentista Fernando Lucas Rodrigues Alves está sendo investigado pela Polícia Civil por violação sexual mediante fraude e possíveis erros durante procedimentos estéticos na clínica dele, em Belo Horizonte (MG). Pacientes relatam problemas pós-operatórios e assédio.

A psicanalista Soraya Cury, de 56 anos, diz que está sem trabalhar há oito meses, desde que passou por uma cirurgia plástica malsucedida nos lábios.

"No dia da cirurgia, eu vi que eu estava com a boca torta. E aí, quando eu cheguei em casa, fiquei muito infeliz, eu fiquei apavorada", contou Soraya ao g1.

Segundo o advogado de uma das vítimas, ao menos 20 pessoas tiveram problemas pós-operatórios na clínica do dentista. A defesa de Fernando nega as acusações.

Soraya Cury também acusa o dentista não apenas de negligência e falta de habilidade, mas também relata que, durante uma das consultas, ele solicitou que ela ficasse completamente nua antes do procedimento. Além disso, ao se despedirem, ele a surpreendeu com um beijo na boca.

"Eu achei que eu fosse ficar sem a parte de cima, mas com sutiã e o avental, porque na cirurgia é colocado, são colocados quatro eletrodos aqui na gente. [...] Tirei a roupa toda e coloquei um avental, mas muito constrangida, e fui para a cirurgia. Antes de eu sair da clínica, ele foi se despedir de mim. Quando ele foi me dar um abraço, ele me deu um selinho", afirmou a paciente.

Em outro caso, no 10 de abril deste ano, uma mulher de 63 anos passou por um procedimento com o profissional. Ao buscá-la no final da tarde, uma amiga notou que ela apresentava sangramento facial, vômitos, incontinência urinária e dificuldades para caminhar.

O dentista orientou a paciente a retornar para casa. Durante a noite, a amiga descobriu que ela havia perdido os sinais vitais e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A mulher foi hospitalizada em estado de coma e faleceu dois dias depois. A família alegou que o dentista os procurou, minimizando o incidente e atribuindo a morte à apneia do sono da vítima.

Em agosto de 2023, uma mulher de 55 anos denunciou o dentista por um procedimento cirúrgico realizado sem o seu consentimento. Ela relatou que compareceu à clínica para discutir uma ritidoplastia, mas antes de assinar qualquer contrato, o dentista ofereceu um medicamento sedativo sem o seu conhecimento e realizou o procedimento sem autorização.

A vítima afirmou ter acordado durante o procedimento e pedido que ele parasse, mas suas solicitações foram ignoradas. A cirurgia resultou em uma cicatriz permanente em seu rosto.

Após as denúncias, o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG) suspendeu, por 30 dias, o exercício profissional de Fernando.

"O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG) informa que está atuando para apurar os fatos relacionados à conduta profissional do cirurgião-dentista, bem como confirma a existência de denúncias de pacientes, relatórios da VISA Municipal, inquérito policial instaurado, bem como evidências de práticas temerárias reiteradas que justificaram a suspensão cautelar do seu exercício profissional por 30 dias, conforme Portaria publicada em 12 de julho de 2024", afirmou o CRO.

O que diz o dentista? Leia nota na íntegra

"O Dr. Fernando Lucas, especialista em cirurgia bucomaxilofacial pela Universidade Federal de Minas Gerais e em cirurgias estéticas da face, acumula quase 20 anos de experiência profissional. Ao longo de sua carreira, realizou mais de 2.000 cirurgias, destacando-se em renomados hospitais de Belo Horizonte, como o Hospital João XXIII e o Hospital Odilon Behrens. Seus resultados excepcionais são evidenciados pelas inúmeras manifestações de satisfação, apreço e carinho de seus pacientes.

Em relação às eventuais alegações de cirurgias malsucedidas, é importante destacar que todo procedimento cirúrgico implica riscos inerentes, que são previamente comunicados aos pacientes, cuja ocorrência independe da conduta do profissional. Ressalte-se que, em casos de fibrose, a conduta do paciente no pós-operatório é indispensável para que se tenha o melhor resultado, sendo de responsabilidade do paciente realizar as sessões de fisioterapia, bem como seguir as recomendações do profissional quanto a bons hábitos de saúde.

O Dr. Fernando sempre priorizou a saúde e a segurança de seus pacientes, oferecendo um acompanhamento pós-operatório exemplar. Sua clínica é equipada com tecnologia de ponta, tanto para garantir os melhores resultados quanto para tratar eventuais intercorrências com eficiência, possuindo todas as autorizações necessárias para funcionamento. Por fim, reafirmamos nosso compromisso com a ética e a transparência, valores que norteiam todas as nossas ações. Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais e reforçamos nosso compromisso com a excelência no atendimento e cuidado dos nossos pacientes" , afirma a defesa do dentista.

