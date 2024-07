Reprodução Namorado é suspeito de ter matado Dayara

A Polícia Civil encontrou a ossada da jovem Dayara Talissa Fernandes Cruz, de 21 anos, em um buraco de 5 metros de profundidade em uma fazenda de Orizona, ao sul de Goiás. Ela havia sido dada como desaparecida pelo companheiro, Paulo Antônio Eruelinton Bianchini, de 34 anos.

Segundo a investigação, Dayara desapareceu em 10 de março. O companheiro só registrou o sumiço na delegacia no dia 25 do mesmo mês. A ossada foi encontrada no último dia 6.

Paulo Antônio é o principal suspeito do assassinato de Dayara. À polícia, ele afirmou que a namorada desapareceu após ser deixada na rodoviária. Os agentes contataram contradições nos depoimentos.

O advogado de Paulo Bianchini, Divino Diogo, afirmou ao G1 que apresentou seu cliente na delegacia de Vianópolis em 1º de julho para colaborar com a Justiça. A defesa afirmou que contestará as inconsistências no inquérito, que tem "meros indícios em razão do vínculo afetivo com a suposta vítima."

À polícia, familiares de Dayara afirmaram que Paulo era muito ciumento e possessivo, e que não permitia que a jovem trabalhasse. Cada vez que a família questionava sobre Dayara, ele respondia coisas diferentes - até que bloqueou a mãe da jovem.

Segundo a irmã da jovem, Daniela da Cruz, Paulo e Dayara "viviam brigando, ela vivia cheia de hematomas pelo corpo".

Entenda a cronologia do caso

Fim de fevereiro a 10 de março: Dayara esteve com o companheiro na fazenda durante este período, segundo as investigações;

10 de março: Data estimada pela Polícia Civil como o desaparecimento de Dayara;

25 de março: Paulo Antônio registrou o desaparecimento de Dayara;

24 de junho: A Polícia Civil tentou cumprir mandados de busca e apreensão, além do mandado de prisão do suspeito, mas sem sucesso;

1º de julho: Paulo Antônio se entregou e foi preso;

6 de julho: A Polícia Civil encontrou uma ossada humana em uma fazenda, em Orizona;

16 de julho: Laudo da perícia confirmou que a ossada encontrada enterrada na fazenda é de Dayara.

