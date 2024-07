Divulgação/Delegacia de Orizona Polícia procura por corpo de Dayara Talissa Fernandes da Cruz, em Orizona

Um homem de 34 anos foi preso sob acusação de matar a esposa, Dayara Talissa Fernandes da Cruz, em Orizona, na região sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o suspeito afirma que a jovem de 21 anos desapareceu após ser deixada na rodoviária da cidade. No entanto, o delegado Kennet Carvalho explicou que, apesar de o corpo não ter sido encontrado, tudo indica que Dayara não está mais viva.

A jovem desapareceu em 10 de março, na cidade Orizona. Segundo a Polícia Civil, o desaparecimento dela foi registrado no dia 25 do mesmo mês pelo próprio suspeito.

Novas possibilidades

Quando a polícia começou a investigar o sumiço de Dayara, notou diversas contradições no depoimento do suspeito. Com isso, a investigação passou a considerar as possibilidades dos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual, que seria pelo fato dele ter registrado o desaparecimento.

No dia 24 de junho, a polícia tentou cumprir mandados de prisão, busca e apreensão contra o suspeito em quatro cidades diferentes, mas sem sucesso. Na segunda-feira (1º), ele se entregou.

Segundo a Polícia Civil, foram realizadas várias diligências para localizar o corpo da jovem, o que ainda não aconteceu. As investigações continuam.

