Dois celulares são roubados ou furtados por minuto no Brasil

Os celulares da Samsung são os mais roubados pelos assaltantes no Brasil , com 37,4% dos registros de boletins de ocorrência. A informação é do 18º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (18).

Atrás dos dispositivos da Samsung, estão os da Apple, com 25% dos casos, Motorola, com 23,1% e Xiaomi, com 10%.

Dia e hora

Além das marcas preferidas, o relatório também abordou os dias e horários favoritos dos assaltantes para cada tipo de crime.

Segundo o documento, os furtos são mais frequentes nos fins de semana e em períodos mais movimentados, como a parte da manhã (entre as 10h e as 11h) e o fim de tarde (das 15h às 20h).

Já os roubos são mais frequentes de segunda a sexta, nos horários de pico - como o início da manhã (das 5h às 7h) e à noite (das 18h às 22h).

