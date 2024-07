MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL 15 das 50 cidades brasileiras com maior taxa de furtos e roubos de celulares ficam em SP

Das 50 cidades brasileiras com o maior índice de roubos e furtos de celular, 15 ficam no estado de São Paulo. A informação é do 18º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (18).

Confira o ranking:

Manaus (AM) - 2.096,3

Teresina (PI) - 1.866,0

São Paulo (SP) - 1.781,6

Salvador (BA) - 1.716,6

Lauro de Freitas (BA) - 1.695,8

Belém (PA) - 1.643,0

Macapá (AP) - 1.425,7

Olinda (PE) - 1.423,8

Ananindeua (PA) - 1.400,6

Recife (PE) - 1.292,7

Natal (RN) - 1.265,5

São Luís (MA) - 1.254,0

Itapecerica da Serra (SP) - 1.231,4

Diadema (SP) - 1.208,4

Cariacica (ES) - 1.153,1

Parnamirim (RN) - 1.134,1

Timon (MA) - 1.129,2

Poá (SP) - 1.102,5

Guarujá (SP) - 1.094,1

Marituba (PA) - 1.089,6

Fortaleza (CE) - 1.089,3

Belo Horizonte (MG) - 1.089,1

Serra (ES) - 1.082,9

Camaçari (BA) - 1.066,3

Ferraz de Vasconcelos (SP) - 1.046,9

Santana (AP) - 1.044,4

Santo André (SP) - 1.005,2

Vitória (ES) - 1.000,4

Simões Filho (BA) - 973,3

Brasília (DF) - 943,4

Florianópolis (SC) - 940,4

Itaquaquecetuba (SP) - 931,3

Curitiba (PR) - 930,7

Itanhaém (SP) - 927,3

Caruaru (PE) - 898,9

Vila Velha (ES) - 898,8

Rio Branco (AC) - 892,7

Aracaju (SE) - 886,6

São Vicente (SP) - 879,9

Osasco (SP) - 869,7

Praia Grande (SP) - 849,9

Balneário Camboriú (SC) - 845,8

São Bernardo do Campo (SP) - 833,9

Maceió (AL) - 829,6

Taboão da Serra (SP) - 811,6

Boa Vista (RR) - 774,9

Mossoró (RN) - 769,2

Castanhal (PA) - 766,2

Feira de Santana (BA) - 761,5

Suzano (SP) - 756,3

Segundo o relatório, a cada 1 minuto e 42 segundos aconteceu um furto ou um roubo de celular no território paulista em 2023. Ao todo, foram 158.150 furtos e 137.891 roubos de aparelhos no último ano, sendo 71,4% em vias públicas.

Ainda segundo o relatório, o número de roubos e furtos de telefones no estado em 2023 teve queda de 12,2% em comparação com o ano anterior.

"O percentual apurado é sintomático como o fato de que é cada vez mais comum notícias sobre a atuação de gangues de bicicletas ou motos que tentam surpreender as vítimas quando elas estão utilizando seus aparelhos celulares nas ruas. Essa é uma tática que visa não só subtrair o equipamento, mas conseguir acessá-lo desbloqueado, o que facilita a rápida invasão de aplicativos de bancos e ou que permitam transferências ágeis de recursos", explica Samira Bueno, diretora-executiva do Fórum, no Anuário.

A análise inclui apenas cidades com mais de 100 mil habitantes. São Paulo ficou em terceiro lugar no ranking com o maior número de roubos e furtos de celulares, ficando atrás apenas de Manaus, no Amazonas, e de Teresina, no Piauí.

Principais dias da semana

De acordo com o relatório, o modo como os dispositivos são subtraídos varia conforme o horário e o dia da semana.

Furtos são mais frequentes nos fins de semana e em períodos mais movimentados, como a parte da manhã (entre as 10h e as 11h) e o fim de tarde (das 15h às 20h).

Já os roubos são mais frequentes de segunda a sexta, nos horários de pico - como o início da manhã (das 5h às 7h) e à noite (das 18h às 22h).

Além disso, a marca com o maior número de casos registrados foi Samsung (37,4%), seguida da Apple (25%), Motorola (23,1%) e Xiaomi (10%).

