O auxiliar de serviços gerais Vitor Soares sofreu um acidente “desesperador” , como ele definiu, durante o trabalho. Enquanto cortava madeira, uma estaca escapou e o atingiu na cabeça. Ele foi ao hospital com o objeto, o que resultou uma foto impressionante.

A sede da empresa onde Vitor trabalha, Casa Trevo Madeiras, é em Mangaratiba, a pouco mais de 50 km de Angra dos Reis (RJ). Ele foi para o hospital local, mas quase foi imediatamente transferido para o Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, no mesmo dia, e precisou passar por cirurgia.

Como foi acidente com estaca?

Em entrevista ao RJTV, Vitor contou que usava uma serra circular para cortar madeira, em cima de uma bancada, em diversas ripas. Ele não se lembra do acidente.

“Eu estava cortando, e a madeira estava pulando. No início, fiquei com medo, depois disso, não lembro de mais nada. Desesperadora a minha situação, com a madeira na cabeça, sem poder se mexer, botar a mão, com medo também, de falecer.”

A madeira entrou seis centímetros na cabeça e cérebro dele. Atingiu principalmente o lobo frontal direito, local responsável pelas emoções.

Os cirurgiões levaram quatro horas para finalizar a cirurgia. Eles precisaram raspar o cabelo e trabalhar longamente na limpeza. Havia resíduos de terra, areia, e outros tipos de sujeira na ferida. A cirurgia foi um sucesso.

Recuperação do acidente

O acidente foi há oito dias. Após a cirurgia para remoção da estaca, Vitor teve uma piora e ficou em estado grave. Foi para a CTI, mas seguiu para enfermaria, e hoje segue internado e em recuperação.

Em nota, o hospital informou que, "após boa evolução do quadro de saúde, o paciente recebeu alta do CTI e foi encaminhado para leito de enfermaria. No momento, seu quadro clínico é estável, mantendo sinais vitais dentro da normalidade e respirando bem em ar ambiente".

A parte neurológica também parece bem. Vitor mostra "melhora progressiva e nível de consciência, respondendo a estímulo verbal e movimentando os quatro membros espontaneamente. Sem novas propostas cirúrgicas e sem previsão de alta, no momento".





Thiago Resende , diretor do hospital, disse: “Não teve perda de mobilidade, não teve perda de fala, de memória. Então a gente pode falar que houve uma recuperação satisfatória. E também agradecer a Deus porque foi realmente um milagre.”

Em seis meses, se tudo correr bem, Vitor deve passar por cirurgia para reconstrução craniana com prótese.

Por que ninguém tirou a madeira dele?

Embora o pensamento de muita gente ao ser perfurado é retirar o objeto que causou o machucado, a orientação é não retirar nada que perfurou a pele.

Isso porque, ao entrar, o objeto pode fazer pressão em algumas veias específicas. Retirá-lo faria essa pressão acabar e, consequentemente, o sangue fluir. A perda de sangue pode matar em poucos minutos.

O ideal, então, é manter o objeto perfurado o mais imóvel possível, e esperar para que profissionais da saúde o retirem, pois eles podem tomar cuidados imediatos em caso de sangramento excessivo.

