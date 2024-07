Reprodução Policiais estavam no mesmo prédio onde atirador cometeu crime contra Trump





O atirador do atentado contra Donald Trump, Thomas Matthew Crooks, escreveu uma mensagem em um grupo online que sugeria planos para o dia em que atirou contra o ex-presidente em Butler, na Pensilvânia (EUA), no último fim de semana.

"13 de julho será minha estreia, assistam enquanto se desenrola", escreveu supostamente o atirador de 20 anos no Steam, uma plataforma popular onde jogadores se comunicam, relatou a Fox News.

A mensagem foi revelada a senadores dos EUA durante uma reunião com altos funcionários da aplicação da lei nesta quarta-feira (17). Crooks, de 20 anos, também tinha imagens do candidato presidencial republicano, bem como do presidente Biden, em seu celular, e pesquisou as datas da Convenção Nacional Democrata e do comício de Trump na Pensilvânia - onde ele atirou no 45º presidente dos EUA.

Os investigadores estão vasculhando os telefones e o computador do atirador em busca de respostas sobre a tentativa de assassinato , mas ainda não identificaram um motivo. Crooks, que foi morto a tiros segundos após atirar no ex-presidente, tinha dois celulares - um principal recuperado perto de seu corpo e um secundário em sua casa que tinha apenas 27 contatos, segundo a Fox.

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, está "mais receptivo" a ouvir apelos para desistir da campanha de reeleição, é o que informa o jornal "The New York Times" na madrugada desta quinta-feira (18).

Fontes do Partido Democrata confirmaram que lideranças tiveram conversas particulares com o presidente. Apesar disso, Biden ainda não deu nenhum sinal de que deixará a disputa.