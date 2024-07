Paulo Pinto/Agência Brasil Cidade de São Paulo em dia de calor

Com um inverno bem frio nas últimas duas semanas, uma nova massa de ar quente se instala no centro do país e muda o tempo no Brasil pelos próximos dias, segundo a Climatempo. Esse período de temperaturas elevadas nesta época é conhecido "veranico" , por ser sentido mais a tarde.

Uma nova área de alta pressão atmosférica está se desenvolvendo na região central do Brasil, promovendo a estabilização de uma massa de ar quente sobre vastas áreas do país. Como em ocasiões anteriores, esse sistema de alta pressão em níveis médios da atmosfera intensifica o fluxo descendente de ar.

Esse padrão climático favorece o aumento das temperaturas e inibe a formação de grandes sistemas de nuvens de chuva, ao mesmo tempo que bloqueia o avanço de frentes frias em direção às áreas centrais do Brasil.

Tempo seco

O inverno brasileiro é caracterizado por períodos mais secos, de menor chuva em áreas do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste.

Durante o "veranico", a umidade não deve retornar. Nesses dias, é importante ressaltar que as tardes devem ser mais quentes, mas as noites e madrugadas continuam geladas.





Previsão para os próximos dias

O aumento da temperatura começa a partir de amanhã, 18 de julho e se estenderá até o dia 25 de julho. As áreas do sul do Centro-Oeste e as regiões Sudeste e Sul terão temperaturas máximas, ficando entre 3ºC a 5ºC mais quentes que o habitual para a época.

No oeste do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e oeste e norte do Rio Grande do Sul, a elevação das temperaturas será ainda maior, com valores acima de 5ºC e chegando até 7ºC acima da média no mês de julho.

