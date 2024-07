José Cruz/Agência Brasil Pesquisa questionou também sobre o PL do aborto

A pesquisa Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) aponta que dois terços dos entrevistados disseram ser a favor do aborto nos casos em que não há chance de sobrevivência do feto. Ainda, cerca de seis em cada dez são favoráveis quando a gravidez representa risco de vida para a mulher ou quando é resultado de estupro.

O levantamento fez a seguinte pergunta aos entrevistados: O aborto no Brasil é permitido em situações específicas. O(a) sr(a) diria que é a favor ou contra o aborto nos...?

Casos em que não há chance de sobrevivência do feto: 67% são a favor e 25% contra.

Casos em que a gravidez representa risco de vida para a mulher: 62% e 28% contra.

Casos em que a gravidez é resultado de estupro: 58% a favor e 33% contra.



A pesquisa mostra ainda que 70% dos brasileiros e brasileiras com 16 anos ou mais afirmam ser contra a legalização do aborto. Outros 20% são a favor, 6% dizem que são nem contra nem a favor e 4% preferem não opinar.

Nos últimos 14 anos, houve um aumento significativo na aceitação da legalização do aborto, que era de apenas 10% em 2010. Esse apoio é mais visto entre pessoas de outras religiões além da católica ou evangélica, ou sem filiação religiosa (35%), aqueles cuja renda familiar mensal é superior a 5 salários mínimos (30%), indivíduos com níveis mais elevados de escolaridade (29%), e entre aqueles que afirmam ter votado no presidente Lula nas eleições de 2022 (28%).





PL do aborto

O levantamento também questionou os entrevistados sobre o PL do aborto, proposta que proíbe médicos de realizarem interrupção de gravidez, mesmo em casos de estupro para fetos que têm "viabilidade fetal presumida", ou seja, que já ultrapassaram as 22 semanas de gestação. Após a repercussão, a votação do projeto de lei foi adiada na Câmara dos Deputados, mas deve voltar a ser pauta da Casa no mês de agosto.

O Ipec mostra que, entre os que sabem ou ouviram falar do projeto, 56% responderam ser contra o PL, ao passo que 32% são a favor, 4% se declaram nem a favor, nem contra e 7% não sabem responder ao questionamento.

O instituto entrevistou dois mil eleitores em 129 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

