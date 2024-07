Reprodução Maick Xavier de Carvalho tinha 31 anos

Um homem de 31 anos morreu após um aspirador de pó explodir em sua casa na segunda-feira (15). O caso aconteceu em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A vítima é o empresário Maick Xavier de Carvalho. Ele estava utilizando o aparelho quando o equipamento explodiu e atingiu seu rosto, segundo o Corpo de Bombeiros.

Maick teve uma fratura na região da cabeça e não resistiu aos ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o empresário morreu ainda no local.

O corpo passa por exames no Instituto médico-legal (IML).

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, os laudos ainda serão finalizados e ajudarão na investigação sobre a causa e circunstâncias da morte.

