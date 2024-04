Divulgação/Polícia Militar Cão da raça Pitbull atacou o próprio tutor no interior de São Paulo

Um cachorro da raça Pitbull atacou e matou seu tutor no bairro Jardim Europa em Mogi Mirim, interior de São Paulo, na manhã deste domingo (14).

A vítima é um homem de 31 anos que sofria de ataques epiléticos, segundo a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim. Segundo as autoridades, a vítima foi mordida na garganta pelo cachorro e sofreu uma hemorragia.

Segundo os bombeiros, a vítima estava em casa com a esposa e dois filhos quando teve uma convulsão nesta manhã. Enquanto passava mal, o homem foi atacado pelo cachorro.

Um guarda municipal, vizinho da família, escutou os gritos e pulou o quintal da casa. De acordo com a Polícia, o guarda tirou o cachorro de cima da vítima, mas o animal seguia agitado e tentando atacar outras pessoas. Para conter a situação, o guarda atirou contra o cão, e acabou matando o animal. O caso será periciado e acompanhado pela Polícia Judiciária de Mogi Guaçu (SP).

Segundo caso de ataque de Pitbull no mês de abril

No dia 5 de abril, a escritora Roseana Murray, de 73 anos, foi atacada por três pitbulls em Saquarema , Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A escritora perdeu um braço e uma orelha em consequência do ataque e segue internada no Hospital Estadual Alberto Torres em São Gonçalo, sem previsão de alta.