Um vídeo feito em Capinzal, no Oeste de Santa Catarina, mostra um ônibus sendo engolido pela água. O veículo cai em uma vala durante uma tentativa de atravessar uma área alagada. Nenhuma das 12 crianças a bordo ficou ferida, conforme informado pela prefeitura.

Rubia Sofia Rosa, de 14 anos, uma das estudantes no ônibus, relatou que a rua inundou rapidamente. Os alunos, com idades entre 12 e 15 anos, viram o motorista tentar passar pela água, mas o ônibus acabou na vala. Eles tentaram chamar ajuda, mas perceberam que a saída pelo vidro não era segura.

Inicialmente, foi informado que os estudantes foram retirados por uma janela, mas o motorista, Leomar Ribas, esclareceu que precisou usar a saída de emergência no teto do veículo. Eles pularam para um barranco próximo para alcançar a superfície.

O incidente ocorreu na quinta-feira à tarde, quando o ônibus estava levando os alunos para casa. O motorista, Leomar Ribas, explicou que foi pego de surpresa pela enchente, causada pelo rompimento de uma ponte nas proximidades.

Depois de sair do ônibus, o grupo procurou ajuda junto ao vizinho mais próximo. A Secretária de Educação do município, Veranice Lovatel, afirmou que a foto do ônibus parcialmente submerso foi tirada duas horas após a retirada dos estudantes, quando a água já havia subido. As crianças foram todas retiradas em segurança.

