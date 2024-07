Reprodução Professora agredida por causa de briga de trânsito

Uma professora foi agredida por um casal após uma briga de trânsito na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (5), e foi registrado por uma câmera de segurança.

Diana Campos Lopes estava chegando no prédio onde mora, na Ribeira, e ligou a seta para sinalizar que entraria na garagem. O carro do casal estava devagar na pista da direita e acabou fechado pelo da professora. Não houve batida e nem feridos.

O portão do edifício abria enquanto o casal parou o veículo mais adiante, saíram do carro, arrancaram Diana da direção e começaram a bater nela.



O casal deu socos e chutes na professora e ninguém apareceu para separar a briga. O homem ainda acelerou o carro e arrastou Diana por mais alguns metros.

Veja o momento em que a agressão aconteceu







Diana está com vários hematomas, os olhos roxos, a boca cortada e a mão enfaixada.

O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador). Segundo o delegado Felipe Santoro, o casal foi encontrado e foi intimado a prestar depoimento.

“Quando eu vejo, eu já estou sendo atacada, retirada do meu carro à base de socos por um homem e uma mulher que eu não conheço”, disse Diana ao g1.



“Foi uma violência, uma agressão por motivo fútil, só porque eu passei na frente? Eu tô com medo", relatou a professora.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.