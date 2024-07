ESTADÃO CONTEÚDO Em nova pesquisa, aprovação de Lula sobe

A avaliação positiva do governo Lula (PT) subiu de 33%, em março deste ano, para 37%, de acordo com pesquisa Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) divulgada nesta quinta-feira (11). Por outro lado, a avaliação negativa do governo oscilou dentro da margem de erro, de 32% para 31%.

A pesquisa, que possui margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, ouviu 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 129 municípios, entre os dias 4 e 8 de julho.

Resultados da pesquisa:

Ótima/boa: 37%

Ruim/péssima: 31%

Regular: 31%

Não sabe/não respondeu: 2%

A avaliação positiva engloba aqueles que consideram a gestão federal ótima ou boa, enquanto a avaliação negativa soma os indicadores de ruim ou péssimo.

Destaques da pesquisa

Segundo o Ipec, houve uma leve melhora na avaliação do governo Lula 3. Em março, as avaliações positiva e negativa apresentavam empate técnico, mas agora a diferença entre elas é de 6 pontos percentuais.

O aumento mais significativo foi registrado entre as pessoas que vivem na região Nordeste, onde a avaliação positiva passou de 43% para 53%, e entre aqueles com renda familiar mensal de até 1 salário mínimo, de 39% para 48%.

Perfil dos avaliadores

A pesquisa mostra que a avaliação ótima ou boa de Lula é mais acentuada entre:

Eleitores que votaram no presidente em 2022 (66%)

Moradores da região Nordeste (53%)

Eleitores com 60 anos ou mais (48%)

Menos instruídos (48%)

Famílias com renda de até 1 salário mínimo (48%)

Católicos (44%)

Já a avaliação ruim ou péssima é mais expressiva entre:

Eleitores que votaram em Jair Bolsonaro em 2022 (61%)

Evangélicos (39%)

Aprovação da maneira de governar

A pesquisa Ipec também perguntou se os entrevistados aprovam ou desaprovam a maneira como Lula está governando o país. Os resultados mostraram que 50% aprovam a gestão petista, enquanto 44% a desaprovam. Ambos os indicadores oscilaram 1% em relação à pesquisa anterior, realizada em março.

A aprovação do governo Lula 3 é mais destacada entre:

Eleitores que votaram no presidente em 2022 (83%)

Moradores da região Nordeste (67%)

Famílias com renda mensal de até 1 salário mínimo (61%)

Menos instruídos (59%)

Católicos (57%)

Por outro lado, a desaprovação é mais expressiva entre:

Eleitores que votaram em Jair Bolsonaro em 2022 (79%)

Eleitores que votaram em branco ou nulo em 2022 (56%)

Famílias com renda superior a 5 salários mínimos (55%)

Evangélicos (55%)

Eleitores com ensino médio (50%)

Confiança no presidente

Outro indicador avaliado foi a confiança em Lula. O índice daqueles que dizem confiar no presidente oscilou de 45% para 46%, enquanto o percentual dos que dizem não confiar permaneceu em 51%.

A confiança em Lula é mais forte entre:

Eleitores que consideram sua gestão ótima ou boa (91%)

Eleitores que votaram em Lula em 2022 (81%)

Moradores da região Nordeste (63%)

Menos instruídos (58%)

Famílias com renda de até 1 salário mínimo (58%)

Eleitores com 60 anos ou mais (56%)

Católicos (53%)

Já a desconfiança é mais acentuada entre:

Eleitores que consideram sua administração ruim ou péssima (98%)

Eleitores que votaram em Jair Bolsonaro em 2022 (86%)

Eleitores que votaram em branco ou nulo em 2022 (68%)

Evangélicos (63%)

Famílias com renda superior a 5 salários mínimos (61%)

Moradores da região Sul (60%)

Famílias com renda entre 2 a 5 salários mínimos (59%)

Mais instruídos (58%)

Eleitores com ensino médio (58%)

Moradores da região Sudeste (57%)

