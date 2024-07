Reprodução/Twitter Criminoso incendeia a si mesmo após tentar atear fogo em comércio





Um criminoso teve sua perna em chamas após tentar atear fogo em um centro comercial de Richmond, cidade localizada na província de Colúmbia Britânica, no Canadá. As imagens foram divulgadas pela Polícia Montada Real do canadá no último dia 3 de julho, embora o caso tenha acontecido em 24 de abril.



A polícia local afirma que dois homens cobriram os seus rostos e quebraram uma janela de um centro comercial. Após a ação, os infratores atiraram um objeto em chamas no local. No entanto, a ação acabou dando errado e a calça de um dos homens começou a pegar fogo.

Na tentativa de apagar as chamas, a máscara de um dos criminosos acabou caindo. O vídeo ajuda a polícia, que afirmou que o homem é branco, loiro, e tem entre 40 e 50 anos de idade. Apesar das breves informações, os criminosos, que fugiram, ainda não foram identificados.

Veja vídeo